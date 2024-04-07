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«Кальяри» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00

«Кальяри» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Кальяри» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступит Антонио Рапуано. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 30 туров чемпионата Италии «Кальяри» набрал 27 очков и занимает 17-е место. В свою очередь, после 29 матчей Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Аталанта» обыграла «Кальяри» со счётом 2:0. В составе бергамасков голами отметились Адемола Лукман и Марио Пашалич.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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