Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» на выездной матч с «Кальяри»

Алексей Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» на выездной матч с «Кальяри»
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт итальянской «Аталанты» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в гостевом матче с «Кальяри» в рамках 31-го тура Серии A. В заявку бергамасков на игру включён 28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне на счету Миранчука-старшего 29 матчей в составе «Аталанты» во всех турнирах, четыре забитых мяча и 11 результативных передач. В пяти последних матчах за клуб Алексей совершил четыре результативных действия, отметившись в них голом в ворота «Наполи» в выездной игре чемпионата Италии (3:0) и тремя голевыми передачами.

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского «Локомотива» составила € 14,5 млн. Сезон-2022/2023 хавбек сборной России провёл в аренде в итальянском «Торино».

Материалы по теме
Фото
Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную Серии А по итогам 30-го тура
Календарь Серии A
Турнирная таблица Серии A
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android