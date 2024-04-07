Алексей Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» на выездной матч с «Кальяри»

Официальный сайт итальянской «Аталанты» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в гостевом матче с «Кальяри» в рамках 31-го тура Серии A. В заявку бергамасков на игру включён 28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне на счету Миранчука-старшего 29 матчей в составе «Аталанты» во всех турнирах, четыре забитых мяча и 11 результативных передач. В пяти последних матчах за клуб Алексей совершил четыре результативных действия, отметившись в них голом в ворота «Наполи» в выездной игре чемпионата Италии (3:0) и тремя голевыми передачами.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского «Локомотива» составила € 14,5 млн. Сезон-2022/2023 хавбек сборной России провёл в аренде в итальянском «Торино».