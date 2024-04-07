Мануэл Фернандеш: Мусаев способен поддерживать «Краснодар» на ведущих позициях в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков», которое состоялось после отставки сербского специалиста Владимира Ивича, произошедшей 13 марта нынешнего года.

«Конечно, удивительно, что «Краснодар» уволил Ивича, учитывая небольшой разрыв с «Зенитом». Но здорово, что Мусаев вернулся. Я помню его. Он всегда придерживался мысли, что необходимо владеть мячом и контролировать ход игры. Я думаю, что он способен поддерживать команду на ведущих позициях в лиге», – приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого в активе 41 балл. Однако у сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе. Сегодня, 7 апреля, «Зенит» проведёт матч с «Балтикой». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Фернандеш выступал за «Краснодар» с 2019 по 2020 год. За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.