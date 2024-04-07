Игрок «Ростова» Голенков: немного устал от вопросов о конкуренции с Комличенко

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался относительно конкуренции с другим форвардом ростовской команды, Николаем Комличенко.

«Устал ли я от вопросов об этой конкуренции? Немного устал, если честно.

Проявляет ли Комличенко себя на тренировках в два раза больше? Николай всегда старается на тренировках, доказывает. Я думаю, это любой игрок делает, тем более в «Ростове», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Голенков принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

В свою очередь, Комличенко сыграл в 21 матче во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.