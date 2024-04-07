Игрок «Ростова» Голенков: может быть, «Сочи» чем-то похож на «Зенит»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, сильно ли преобразился «Сочи» с приходом в клуб испанского специалиста Роберта Морено.

«Я считаю, что да. Они же усилились, совершенно другая команда.

Похожа ли чем-то команда на «Зенит»? Может быть», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Вчера, 6 апреля, «Ростов» играл с «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, после 22 матчей РПЛ подопечные Валерия Карпина набрали 31 очко и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игра в чемпионате России «Сочи» заработал 15 очков и расположился на 16-й строчке.

Напомним, Морено был назначен на пост главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года.