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Игрок «Ростова» Голенков: может быть, «Сочи» чем-то похож на «Зенит»

Игрок «Ростова» Голенков: может быть, «Сочи» чем-то похож на «Зенит»
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, сильно ли преобразился «Сочи» с приходом в клуб испанского специалиста Роберта Морено.

«Я считаю, что да. Они же усилились, совершенно другая команда.

Похожа ли чем-то команда на «Зенит»? Может быть», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Вчера, 6 апреля, «Ростов» играл с «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, после 22 матчей РПЛ подопечные Валерия Карпина набрали 31 очко и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игра в чемпионате России «Сочи» заработал 15 очков и расположился на 16-й строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

Напомним, Морено был назначен на пост главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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