Мойзес: во время матчей говорю партнёрам: «Давай, играем!» А другие слова говорить нельзя

Защитник московского ЦСКА Мойзес после победы над воронежским «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1) рассказал о том, как взаимодействует со своими партнёрами по команде во время матчей.

«Во время матчей к партнёрам обращаюсь на русском. Но здесь есть девушки и камеры, поэтому такое нельзя говорить сейчас (смеётся). Говорю: «Давай! Играем». А другие слова сейчас не могу сказать», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.