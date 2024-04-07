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Мойзес: во время матчей говорю партнёрам: «Давай, играем!» А другие слова говорить нельзя

Мойзес: во время матчей говорю партнёрам: «Давай, играем!» А другие слова говорить нельзя
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Защитник московского ЦСКА Мойзес после победы над воронежским «Факелом» в 23-м туре РПЛ (4:1) рассказал о том, как взаимодействует со своими партнёрами по команде во время матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Во время матчей к партнёрам обращаюсь на русском. Но здесь есть девушки и камеры, поэтому такое нельзя говорить сейчас (смеётся). Говорю: «Давай! Играем». А другие слова сейчас не могу сказать», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.

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