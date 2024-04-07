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«Ахмат» — «Локомотив»: Сергей Пиняев удвоил преимущество гостей

«Ахмат» — «Локомотив»: Сергей Пиняев удвоил преимущество гостей
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 21'     0:2 Пиняев – 58'    
Удаления: Тодорович – 19' / нет

На 20-й минуте защитник грозненцев Дарко Тодорович получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Полузащитник гостей Антон Миранчук реализовал пенальти и открыл счёт. На 58-й минуте полузащитник гостей Сергей Пиняев забил второй гол железнодорожников после передачи Антона Миранчука.

«Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Локомотив» располагается на шестом месте с 33 очками после аналогичного количества встреч.

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