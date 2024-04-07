Сергей Семак высказался о дисквалификации Вендела. Игрок пропустит матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дисквалификацию полузащитника питерского клуба Вендела. Игрок получил жёлтую карточку в матче 23-го тура с калининградской «Балтикой» (1:0), которая стала для него четвёртой в этом чемпионате.

«Для любой команды потеря лидера ー это серьёзно. Это несчастный случай, я думаю, поскользнулся случайно. Это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Вендел из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

26-летний бразилец провёл в этом сезоне 24 матча за санкт-петербургрский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.