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Сергей Семак высказался о дисквалификации Вендела. Игрок пропустит матч с «Краснодаром»

Сергей Семак высказался о дисквалификации Вендела. Игрок пропустит матч с «Краснодаром»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дисквалификацию полузащитника питерского клуба Вендела. Игрок получил жёлтую карточку в матче 23-го тура с калининградской «Балтикой» (1:0), которая стала для него четвёртой в этом чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

«Для любой команды потеря лидера ー это серьёзно. Это несчастный случай, я думаю, поскользнулся случайно. Это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Вендел из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

26-летний бразилец провёл в этом сезоне 24 матча за санкт-петербургрский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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