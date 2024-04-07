Игрок «Балтики» Козлов: после спасений Латышонка должны показать, что в атаке что-то можем

Футболист калининградской «Балтики» Данила Козлов высказался об игре голкипера Евгения Латышонка в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Игра Латышонка давала импульс играть вперёд. Женя – большой молодец, он много раз нас спас. После таких спасений мы должны показать, что мы тоже в атаке что-то можем. В первом тайме это не особо получалось, а во втором тайме получилось выравнять игру и даже моментами выглядели острее «Зенита», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.