Андрей Мостовой: во втором тайме отошли назад и удерживали счёт с «Балтикой»

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча состоялась 7 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

— Если в первом тайме показалось, что у «Зенита» мяч не летел в ворота, то во втором тайме «Балтика» как будто добавила. Было такое ощущение?

— У нас тоже во втором тайме не летел мяч в ворота, были моменты и было очень много подходов. «Балтика» шла вперёд, а мы отошли назад и удерживали счёт, играя по нему. У нас было много пространства в контратаках. Доходили туда, но суперзаверщающего момента у нас не было, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.