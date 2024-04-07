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Антон Зиньковский: «Спартак» в каждом матче бьётся за Абаскаля

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что красно-белые в каждом матче сражаются за главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

— Можно сказать, что в следующем матче команда будет биться за Гильерме Абаскаля?

— Мы в каждом матче за него бьёмся. И друг за друга тоже, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

7 апреля завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Динамо» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился победой «Спартака» со счётом 2:1. «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.