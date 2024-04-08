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Полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле: моя мечта — играть с Мбаппе за «Реал»

Полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле: моя мечта — играть с Мбаппе за «Реал»
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Полузащитник итальянского «Фрозиноне» и молодёжной сборной Аргентины Матиас Соуле рассказал о том, чего хочет добиться в футболе.

«Самой большой моей целью было бы играть за «Реал», я всегда мечтал об этом в детстве, а также выиграть Лигу чемпионов. Разделить раздевалку с Мбаппе в форме мадридского клуба — тоже большая мечта», — приводит слова аргентинца AS.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний Соуле выступает за «Фрозиноне» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу». Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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