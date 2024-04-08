Асенсио – о перспективах «ПСЖ»: в этом сезоне мы постараемся выиграть все трофеи

Испанский полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио высказался о перспективах своей команды во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«У нас отличная команда, и мы знаем, что стоит на кону. Мы движемся в правильном направлении и как клуб, и как команда. У нас отличные взаимоотношения с болельщиками.

Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в Лиге 1. Мы недавно вышли в финал Кубка Франции. А впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов. Мы рискнём и постараемся выиграть всё в этом году. Будем сосредоточены до самого конца, чтобы достичь своих целей», – приводит слова Асенсио AS.

В среду парижане примут «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Ответная встреча запланирована на 16 апреля в Барселоне. После 28 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 63 очка.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач.

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