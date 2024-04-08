Червиченко — о Лещуке: в рядах «Динамо» затесался изменник, пусть руководство разбирается

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о двух пропущенных мячах вратаря «Динамо» Игоря Лещука в очной встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги, которая завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Динамо» полностью переигрывало «Спартак». Ничья была «Спартаку» даже за счастье. Но в рядах «Динамо» затесался изменник. Когда залетает один такой, то можно говорить про случайность. Но когда два таких… У нас это называли, что кто-то сдаёт матчи. Пусть руководители «Динамо» разбираются, как их вратарь умудрился привезти два таких мяча.

Мне кажется, большой проблемой для «Динамо» ещё стал выход Смолова в конце игры. Это просто тормоз, который тащил команду назад, и испортил всё, что можно. Лещук и Смолов — это похороны сегодняшнего «Динамо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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