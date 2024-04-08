Голкипер «Баварии» Нойер должен вернуться в строй к матчу с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который получил травму левой приводящей мышцы во время тренировки сборной Германии в марте, должен вернуться в строй к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Об этом сообщает Sky Sport в социальной сети X (ранее Twitter). Игра состоится во вторник, 9 апреля, и пройдёт в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу, после чего восстанавливался до минувшей осени. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 24 матча во всех турнирах, девять из них отстояв «на ноль». Действующий контракт Мануэля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.