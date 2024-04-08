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Радимов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне

Радимов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство, а также прокомментировал результативную игры «быков» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:3).

«Счёт 4:3, наверное, Сергею Николаевичу Галицкому нравится. Мне счёт 4:3 нравится, но не уверен, что это нравится Сафонову. Матч на матч не приходится. «Краснодар» либо станет чемпионом, либо может не попасть в тройку при такой игре. Мне такая позиция (результативная игра. — Прим. «Чемпионата») гораздо ближе. Я думаю, болельщикам тоже», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар» состоялся в субботу, 6 апреля, и завершился победой «быков» со счётом 4:3. После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Отметим, что идущий вторым «Зенита» (41) сыграл на один матч меньше. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке. В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Зенитом». Игра между командами состоится в субботу, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    
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