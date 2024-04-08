Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: болельщики «Спартака» благодарны Лещуку, который вытащил для них победу

Булыкин: болельщики «Спартака» благодарны Лещуку, который вытащил для них победу
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о двух пропущенных мячах вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1, а Лещука стали критиковать за ошибки.

«Все видели, что итоговый счёт не отражал происходившее на поле. Даже болельщики «Спартака» благодарны Лещуку, который вытащил эту победу для них.

У «Динамо» ещё есть время исправить ситуацию, но это будет очень тяжело сделать. В таких матчах надо побеждать и дожимать до конца. Понятно, что вратарь ошибся и намного усложнил гонку не только за чемпионство, но и за второе место», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике
Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android