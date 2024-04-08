Полузащитник «Торпедо» Рейна пропустит концовку сезона в Первой лиге из-за травмы

Перуанский полузащитник московского «Торпедо» Йорди Рейна не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах текущего сезона, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

«По результата проведённой компьютерной томограммы у Йорди Рейны диагностирован перелома проксимального метадиафиза пятой плюсневой кости. Ориентировочный срок реабилитации футболиста составит восемь недель. В данным момент решает вопрос о хирургическом вмешательстве», — прокомментировал травму игрока главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.

Всего в нынешнем сезоне 30-летний Рейна сыграл за «Торпедо» 22 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.