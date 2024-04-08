Бояринцев: ключевую роль в победе «Спартака» над «Динамо» сыграл Бабич

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался по итогам игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

«В первом тайме «Динамо» владело преимуществом, создавало моменты. «Спартак» старался контролировать мяч, но всё было без острых продолжений у ворот соперника. Вроде картинка неплохая, но всё что создавалось у ворот «Динамо», не имело эффективности.

Начало второго тайма не предвещало, что «Динамо» упустит игру. Может, «Спартак» контролировал игру, но были такие жуткие потери, которые оборачивались быстрыми атаками «Динамо». Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич, который очень хорошо поработал в обороне. Это и решило исход встречи», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.