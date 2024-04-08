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Бояринцев: ключевую роль в победе «Спартака» над «Динамо» сыграл Бабич

Бояринцев: ключевую роль в победе «Спартака» над «Динамо» сыграл Бабич
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался по итогам игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

«В первом тайме «Динамо» владело преимуществом, создавало моменты. «Спартак» старался контролировать мяч, но всё было без острых продолжений у ворот соперника. Вроде картинка неплохая, но всё что создавалось у ворот «Динамо», не имело эффективности.

Начало второго тайма не предвещало, что «Динамо» упустит игру. Может, «Спартак» контролировал игру, но были такие жуткие потери, которые оборачивались быстрыми атаками «Динамо». Ключевую роль в победе «Спартака» сыграл Бабич, который очень хорошо поработал в обороне. Это и решило исход встречи», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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