Лахиялов высказался о назначении Адиева в «Ахмат»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмата».

«Поздравляю Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера «Ахмата» и желаю ему успехов. Ему предстоит тяжёлая работа: грозненцы находятся в опасной зоне таблицы, времени на раскачку нет, и поэтому результат надо будет давать с первых же матчей. Я думаю, рано или поздно союз этот должен был состояться. В последние годы Адиев добивался хороших результатов, и он вполне заслуженно получил назначение, можно сказать, в главную команду для себя. Всё-таки «Ахмат» для Адиева не просто клуб – это для него родной клуб из его республики», – приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. Срок контракта с 46-летним специалистом не уточнялся. Отметим, что тренер будет совмещать работу в клубе и сборной.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Команда под его руководством вышла в раунд плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024, где уступила сборной Греции.