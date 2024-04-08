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«Считаю своё решение непростым, но честным». Евсеев объяснил уход из «Кубани»

«Считаю своё решение непростым, но честным». Евсеев объяснил уход из «Кубани»
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Бывшей наставник «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал свой уход с поста главного тренера клуба.

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост. Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, «Кубань» справится», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, 48-летний специалист Вадим Евсеев возглавил «Кубань» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне кубанский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 25 сыгранных туров краснодарцы набрали 22 очка и занимают предпоследнее, 17-е место. «Кубань» отделяют четыре очка от спасительной 15-й строчки, дающей право остаться в Первой лиге.

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