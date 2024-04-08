Созин: логики в возможном решении «Спартака» оставить Абаскаля просто нет

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«От совета директоров «Спартака» я не жду решения по Абаскалю – потому что от нас оно не зависит. Если б проиграл вчера – убрали бы, раз выиграл – оставят, наверное. Но логики в этом нет: если Абаскаля не уберут из-за победы над «Динамо», то дальше команда лучше играть не будет.

Нужны чёткие критерии результата для Абаскаля. Или чёткое время ему – скажите, что у него есть три года или два месяца. А так – это всё бессмысленно без критериев увольнения, если его, возможно, оставят – логики в этом решении просто нет» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.