Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей

Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов ответил на вопрос о том, какой наказание грозит главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрана за поведение после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

«Остаётся вопрос по высказываниям Юрана — слышал их Буланов или нет. В рапорте об этом не написали, и отдельного рапорта вроде бы нет. Но КДК же разбирает по видео, так что Юрану прилетит. Думаю, будет штраф и дисквалификация на два матча. Либо на один, а второй — условно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по итогам 23-го тура РПЛ.

Материалы по теме
«Просто берёт и наваливает выдуманные пенальти». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Просто берёт и наваливает выдуманные пенальти». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Материалы по теме
В «Пари НН» отреагировали на возможную дисквалификацию Юрана по итогам заседания КДК РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android