Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов ответил на вопрос о том, какой наказание грозит главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрана за поведение после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

«Остаётся вопрос по высказываниям Юрана — слышал их Буланов или нет. В рапорте об этом не написали, и отдельного рапорта вроде бы нет. Но КДК же разбирает по видео, так что Юрану прилетит. Думаю, будет штраф и дисквалификация на два матча. Либо на один, а второй — условно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по итогам 23-го тура РПЛ.