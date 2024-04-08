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«Этого не поняли ни тренеры, ни остальные». Игорь Федотов объяснил наказание Флорентина

«Этого не поняли ни тренеры, ни остальные». Игорь Федотов объяснил наказание Флорентина
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Рубин» (3:0).

«Хорошая работа Безбородова, всё ровно было. Стоит объяснить, почему жёлтую получил Флорентин. Этого не поняли ни тренеры, ни остальные. Игрока «Оренбурга» попросили покинуть поля, но во время игры он вернулся и вмешался в неё, завладев мячом. Ассистент сразу сказал Безбородову, что это нарушение, и тот показал Флорентину жёлтую. Почему-то никто в команде не понял, что так делать нельзя. Этот момент идёт в плюс ассистенту. Второго помощника Безбородова тоже стоит отметить — он разобрался со сложными положениями «вне игры», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, сегодня состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

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