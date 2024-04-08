Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА в марте

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом команды по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

За вратаря свои голоса отдали 58% болельщиков. Второе и третье места заняли нападающие Виктор Давила (18%) и Тамерлан Мусаев (13%).

Отметим, что в марте 38-летний Игорь Акинфеев принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых он пропустил три гола. Армейцы же в минувшем месяце дважды сыграли вничью и одержали одну победу в рамках чемпионата страны.

8 апреля российскому голкиперу Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет. Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года, вместе с ЦСКА он выиграл более 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.