Источник: «Спартак» не станет собирать руководство для срочной отставки Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет готовить команду к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По сведениям источника, «Спартак» не будет во вторник, 9 апреля, собирать совет директоров для решения вопроса об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Однако клуб в любой момент может поменять рулевого, если он будет показывать плохие результаты.

7 апреля московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Во время той встречи журналист Иван Карпов сообщил о том, что Абаскаля уволят с поста главного тренера команды независимо от того, как закончится игра с бело-голубыми.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в случае отставки Абаскаля новым главным тренером «Спартака», с большой долей вероятности, станет нидерландский специалист Паскаль Янсен.