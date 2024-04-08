Жирков назвал лучшего российского футболиста в составе «Зенита»

Бывший игрок сборной России, «Зенита», ЦСКА и лондонского «Челси» Юрий Жирков назвал самого сильного российского футболиста в составе сине-бело-голубых.

«По тем матчам, что я видел, из русских игроков выделяется Мостовой, его можно назвать сильнейшим сейчас. Ну и бразильцы, как обычно, в порядке», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Мостовому 26 лет, за «Зенит» хавбек выступает с 2019-го. Действующий контракт российского полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея Мостового в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 21 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. «Зенит» после 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу.