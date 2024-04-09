Криштиану Роналду был удалён в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии

Неприятный инцидент произошёл по ходу полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск.

На 86-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать тоже самое.

Фото: Скриншоты трансляции матча

Напомним, победитель пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттихадом» в финальном матче турнира, который обыграл «Аль-Вахду» со счётом 2:1.