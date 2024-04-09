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Криштиану Роналду был удалён в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии

Криштиану Роналду был удалён в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии
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Неприятный инцидент произошёл по ходу полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'

На 86-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать тоже самое.

Фото: Скриншоты трансляции матча

Напомним, победитель пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттихадом» в финальном матче турнира, который обыграл «Аль-Вахду» со счётом 2:1.

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