«Реал» заинтересован в возвращении Мартина Эдегора

Полузащитник«Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, норвежский футболист находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов. В услугах Эдегора заинтересованы «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал», за который Мартин выступал перед переходом в «Арсенал».

Напомним, Мартин Эдегор входит в топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt. Эдегор оценивается в € 95 млн и находится на седьмом месте рейтинга.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года.