Сторожук: был не в курсе, что не мог подсказывать команде с трибуны в матче с «Химками»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук заявил, что не знал, что не мог руководить командой с трибуны в игре 26-го тура Мелбет Первой лиги с «Химками». Напомним, Сторожук пропустил эту игру из-за перебора жёлтых карточек, но в перерыве давал указания игрокам с трибун.
«Я думал, что моя дисквалификация заключалась в том, что я не мог находиться на тренерском мостике, в раздевалке и в подтрибунном помещении. Если я действительно что-то нарушил, пускай меня извинят. Это не от того, что я знал и позволил себе лишнего. Я просто был не в курсе, что подсказывать с трибуны тоже нельзя. На заседание КДК РФС меня пока никто не приглашал», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 34' 1:1 Руденко – 56' 2:1 Магомедов – 75' 2:2 Ткачёв – 86' 3:2 Варатынов – 90+6'
Удаления: нет / Кокарев – 64'
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