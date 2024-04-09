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Сторожук: был не в курсе, что не мог подсказывать команде с трибуны в матче с «Химками»

Сторожук: был не в курсе, что не мог подсказывать команде с трибуны в матче с «Химками»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук заявил, что не знал, что не мог руководить командой с трибуны в игре 26-го тура Мелбет Первой лиги с «Химками». Напомним, Сторожук пропустил эту игру из-за перебора жёлтых карточек, но в перерыве давал указания игрокам с трибун.

«Я думал, что моя дисквалификация заключалась в том, что я не мог находиться на тренерском мостике, в раздевалке и в подтрибунном помещении. Если я действительно что-то нарушил, пускай меня извинят. Это не от того, что я знал и позволил себе лишнего. Я просто был не в курсе, что подсказывать с трибуны тоже нельзя. На заседание КДК РФС меня пока никто не приглашал», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 34'     1:1 Руденко – 56'     2:1 Магомедов – 75'     2:2 Ткачёв – 86'     3:2 Варатынов – 90+6'    
Удаления: нет / Кокарев – 64'
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