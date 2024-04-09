Луис Энрике: Мбаппе? Вы спрашиваете об игроке, а я хотел бы поговорить о команде

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в ответе на вопрос о нападающем парижан Килиане Мбаппе заявил, что хотел бы разговаривать о команде в целом, а не об отдельных игроках.

«Мбаппе? Вы задаёте мне вопрос об игроке, а я хочу поговорить о команде. У нас хорошая ситуация, хорошее настроение. Мы подходим к матчам четвертьфинала Лиги чемпионов в очень хорошее для команды время», — приводит слова Энрике журналист Адриан Гринье в социальной сети X (ранее Twitter).

Завтра, 10 апреля, «ПСЖ» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 39 голов и девять результативных передач.