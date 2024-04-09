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Игрок «Спартака» Лайкин: не понимаю, почему не играю в «Арсенале»

Игрок «Спартака» Лайкин: не понимаю, почему не играю в «Арсенале»
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20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», высказался насчёт нехватки игрового времени в составе «пушкарей».

«Понятно, что пришёл играть, но сейчас не играю. Не понимаю почему. Рассчитывал на большее. Я амбициозный футболист, который хочет играть. Рассчитываю только на себя, тренируюсь. Нужно доказывать свою состоятельность, а дальше уже главный тренер будет принимать решение. Пока всё складывается вот так. Все следят, интересуются, как я работаю. Благодарен руководству «Спартака», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, Максим Лайкин отправился в аренду в Тулу в феврале 2024 года. За «Арсенал» он пока так и не сыграл. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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