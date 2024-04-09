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«Для него это не катастрофа». Мухин — о сорвавшемся «сухом» матче Акинфеева с «Факелом»

«Для него это не катастрофа». Мухин — о сорвавшемся «сухом» матче Акинфеева с «Факелом»
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос, предъявлял ли претензии команде вратарь красно-синих Игорь Акинфеев из-за того, что в матче 23-го тура чемпионата России с «Факелом» (4:1) они позволили забить сопернику гол на 90+4-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Был ли разнос в раздевалке? Нет. Для него главное — победа. Ради своего результата он не будет выносить кому-то мозги, говорить про концентрацию. «Сухой» матч? Ничего страшного, у него сколько их там, 1000 или 500? Для него это не катастрофа. Не думаю, что он кого-то ругал.

Завершение карьеры Акинфеевым? К сожалению, не могу сказать, когда Игорь закончит карьеру. Для всех хотелось бы, чтобы он как можно дольше защищал ворота ЦСКА. Всё будет зависеть от Игоря, его здоровья, знаю, что у него проблемы с коленом. Думаю, ещё годика два поиграет», – сказал Мухин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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