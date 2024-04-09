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Гвардиола: я никогда не смогу считать Анчелотти плохим тренером

Гвардиола: я никогда не смогу считать Анчелотти плохим тренером
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти накануне их четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы не знаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только тактическая проблема. Миллионы факторов… но я никогда не смогу считать Карло плохим тренером с тактической точки зрения. В противном случае он бы не поставил Пирло или Крооса в качестве полузащитника в основе или не адаптировал позицию Беллингема. В Манчестере нам это ясно», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, первый четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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