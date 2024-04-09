«Реал» — «Манчестер Сити»: Фил Фоден сравнял счёт на 66-й минуте

В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт и вывел свою команду вперёд прямым ударом со штрафного. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга приложился издали, и мяч зашёл в ворота гостей после рикошета от защитника «горожан» Рубена Диаша. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд с передачи Винисиуса Жуниора.

На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт — 2:2. Ему ассистировал Джон Стоунз. Бернарду Силва с правого края покатил к линии штрафной Стоунзу, Джон продлил на Фодена, который с радиуса попал точно в левую девятку.

В последний раз команды встречались в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии полуфинала турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» по сумме двух матчей (1:1 и 4:0). В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).