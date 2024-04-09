Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов футбол, четвертьфиналы: Реал — Манчестер Сити, Арсенал — Бавария, счёт, кто победил, статистика, итоги

Лига чемпионов, результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, 9 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария».

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.

Ответная игра состоится 17 апреля.

Матч «Арсенал» — «Бавария» закончился со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака. Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри. На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн. На 76-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло.

Ответная игра состоится 17 апреля.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Его стошнило в раздевалке». Гвардиола — о решении оставить Де Брёйне в запасе на игру ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android