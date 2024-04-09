Лига чемпионов, результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, 9 апреля

Завершились первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария».

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3.

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.

Ответная игра состоится 17 апреля.

Матч «Арсенал» — «Бавария» закончился со счётом 2:2.

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака. Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри. На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн. На 76-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло.

Ответная игра состоится 17 апреля.