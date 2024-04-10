«Манчестер Сити» сыграл вничью впервые за 11 матчей в Лиге чемпионов

Ничья с мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3) стала первой для «Манчестер Сити» за 11 встреч в этом турнире.

Напомним, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.

Ответная игра состоится 17 апреля.

Последний раз «горожане» играли вничью в Лиге чемпионов также с мадридским «Реалом». Эта встреча состоялась в полуфинале минувшего розыгрыша данного соревнования. В том матче «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли со счётом 1:1.