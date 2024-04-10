Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» сыграл вничью впервые за 11 матчей в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью впервые за 11 матчей в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Ничья с мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3) стала первой для «Манчестер Сити» за 11 встреч в этом турнире.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Напомним, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.

Ответная игра состоится 17 апреля.

Последний раз «горожане» играли вничью в Лиге чемпионов также с мадридским «Реалом». Эта встреча состоялась в полуфинале минувшего розыгрыша данного соревнования. В том матче «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36'     1:1 Де Брёйне – 67'    
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Лига чемпионов, результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, 9 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android