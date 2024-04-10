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«Реал» не смог обыграть «Манчестер Сити» в третьем матче Лиги чемпионов подряд

«Реал» не смог обыграть «Манчестер Сити» в третьем матче Лиги чемпионов подряд
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Минувший матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3) стал третьим для мадридского «Реала» подряд, в котором он не смог обыграть английский клуб.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Предыдущие два матча состоялись в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда в первом матче полуфинала этого соревнования «сливочные» сыграли с «Манчестер Сити» вничью со счётом 1:1. Во втором матче полуфинала «Королевский клуб» уступил со счётом 0:4.

Ответный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.

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