«Реал» не смог обыграть «Манчестер Сити» в третьем матче Лиги чемпионов подряд

Минувший матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3) стал третьим для мадридского «Реала» подряд, в котором он не смог обыграть английский клуб.

Предыдущие два матча состоялись в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда в первом матче полуфинала этого соревнования «сливочные» сыграли с «Манчестер Сити» вничью со счётом 1:1. Во втором матче полуфинала «Королевский клуб» уступил со счётом 0:4.

Ответный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, на второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт. На 12-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга сравнял счёт в матче. Спустя пару минут Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. На 66-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнял счёт. Спустя лишь пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт — 3:3.