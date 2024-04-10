«Не думаю, что это повлияло на него». Анчелотти — об ошибке Лунина в матче с «Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре вратаря «сливочных» Андрее Лунине в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который не лучшим образом сыграл в ситуации с первым пропущенным голом.

«Лунин очень здорово играл ногами. Два последних гола пришлись в «девятку», остановить их было невозможно. Не думаю, что первый гол повлиял на него», — приводит слова Анчелотти Maderid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лунин вовремя не среагировал на удар со штрафного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который открыл счёт на второй минуте встречи.

Ответный матч состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.