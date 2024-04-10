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«Не думаю, что это повлияло на него». Анчелотти — об ошибке Лунина в матче с «Сити»

«Не думаю, что это повлияло на него». Анчелотти — об ошибке Лунина в матче с «Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре вратаря «сливочных» Андрее Лунине в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который не лучшим образом сыграл в ситуации с первым пропущенным голом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Лунин очень здорово играл ногами. Два последних гола пришлись в «девятку», остановить их было невозможно. Не думаю, что первый гол повлиял на него», — приводит слова Анчелотти Maderid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лунин вовремя не среагировал на удар со штрафного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который открыл счёт на второй минуте встречи.

Ответный матч состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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