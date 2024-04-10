Гвардиол рассказал, благодаря чему «Сити» удалось вернуться в игру в матче ЛЧ с «Реалом»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с мадридским «Реалом» (3:3).

«Что за матч! Я впервые играю на этом стадионе, здесь потрясающая атмосфера. Конечно, мы довольны результатом и с нетерпением ждём нового матча, который пройдёт у нас дома.

Как нам удалось вернуться в игру? Всё просто: мы контролировали мяч, у нас это получается лучше всего. Вот и весь секрет. Старайтесь удержать его и будьте опасны», — приводит слова Гвардиола City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» открыли счёт на второй минуте встречи. Однако на 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил гол в свои ворота. Уже через две минуты крайний нападающий «сливочных» Родриго Гоэс вывел свою команду вперёд. Во втором тайме благодаря голам Филипа Фодена и самого Гвардиола уже манкунианцы вышли вперёд. Но на 79-й минуте полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.