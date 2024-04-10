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Гвардиол рассказал, благодаря чему «Сити» удалось вернуться в игру в матче ЛЧ с «Реалом»

Гвардиол рассказал, благодаря чему «Сити» удалось вернуться в игру в матче ЛЧ с «Реалом»
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с мадридским «Реалом» (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Что за матч! Я впервые играю на этом стадионе, здесь потрясающая атмосфера. Конечно, мы довольны результатом и с нетерпением ждём нового матча, который пройдёт у нас дома.

Как нам удалось вернуться в игру? Всё просто: мы контролировали мяч, у нас это получается лучше всего. Вот и весь секрет. Старайтесь удержать его и будьте опасны», — приводит слова Гвардиола City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» открыли счёт на второй минуте встречи. Однако на 12-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш забил гол в свои ворота. Уже через две минуты крайний нападающий «сливочных» Родриго Гоэс вывел свою команду вперёд. Во втором тайме благодаря голам Филипа Фодена и самого Гвардиола уже манкунианцы вышли вперёд. Но на 79-й минуте полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.

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