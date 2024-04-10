Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти — первый тренер, который провёл 200 матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, который провёл 200 матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Произошло это в первой встрече 1/4 финала турнира между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3). Для итальянского специалиста игра в Мадриде стала 200-й. Второе место по этому показателю занимает бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, у которого 190 матчей в Лиге чемпионов. 178 матчей в турнире провёл экс‑тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Отметим, среди действующих тренеров второе место у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы — 168 матчей. На счету бывшего тренера «Порту», «Челси», «Интера» Жозе Моуринью — 145 матчей.

Напомним, Анчелотти дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и дважды — с «Реалом».

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: