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Анчелотти — первый тренер, который провёл 200 матчей в Лиге чемпионов

Анчелотти — первый тренер, который провёл 200 матчей в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, который провёл 200 матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Произошло это в первой встрече 1/4 финала турнира между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3). Для итальянского специалиста игра в Мадриде стала 200-й. Второе место по этому показателю занимает бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, у которого 190 матчей в Лиге чемпионов. 178 матчей в турнире провёл экс‑тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Отметим, среди действующих тренеров второе место у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы — 168 матчей. На счету бывшего тренера «Порту», «Челси», «Интера» Жозе Моуринью — 145 матчей.

Напомним, Анчелотти дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и дважды — с «Реалом».

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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