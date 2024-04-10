«Реал» провёл один из худших домашних матчей по одному статистическому показателю в ЛЧ

Мадридский «Реал» сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). В этой игре команда под руководством Карло Анчелотти владела мячом 38% времени. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, данный результат стал третьим в списке худших показателей «Реала» по владению мячом в домашних матчах Лиги чемпионов.

Отметим, два других худших для себя статистических показателя владения мячом «сливочные» продемонстрировали также в играх с командой испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. На втором месте встреча с «Баварией» (1:0) в 2014 году, где «Реал» держал мяч всего 28% времени. Худший показатель в домашнем матче был зафиксирован в игре 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2) в 2011 году — 24%.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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