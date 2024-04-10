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Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиг чемпионов.

Первый матч в Испании завершился ничьей — 3:3. Вторая игра между командами состоится 17 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«У нас есть наши люди, все билеты проданы, нам нужны все они, вся их энергия в течение 95 минут, чтобы попытаться победить короля этого соревнования. С нашими людьми в Манчестере мы сделаем это, люди будут там», — приводит слова Гвардиолы канал City Xtra в Х (ранее твиттер).

В 1/8 финала «Манчестер» обыграл по сумме двух матчей «Копенгаген» (6:2), а «Реал» прошёл «РБ Лейпциг» (2:1).
На групповом этапе обе команды заняли первое место в своих группах. «Манчестер» (18 очков) возглавил квартет G с «РБ Лейпцигом» (12 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко). «Реал» (18 очков) стал лидером группы С с «Наполи (10 очков), «Брагой» (4 очка) и «Унионом» (2 очка).

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