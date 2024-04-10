«Манчестер Сити» забил по три мяча в каждом из девяти матчей Лиги чемпионов

Вчера, 9 апреля, «Манчестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Барнабеу» завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, «горожане» забили по три мяча в каждом из девяти матчей турнира в нынешнем сезоне-2023/2024. На групповом этапе команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Црвену Звезду» (3:1 и 3:2), «РБ Лейпциг» (3:1 и 3:2) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0). В 1/8 финала «Манчестер» оказался сильнее «Копенгагена» (3:1 и 3:1).

Ответный матч с «Реалом» состоится 17 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад».

«Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона английский клуб обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0. Победный гол забил полузащитник Родри.