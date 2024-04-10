Гвардиола рассказал, о чём говорил с игроками «Манчестер Сити» в перерыве игры с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что он сказал своим футболистам в перерыве первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3) при счёте 2:1 в пользу мадридцев.

«Что впереди 45 минут второго тайма, а потом ещё 90 ответного матча. Что если мы будем атаковать неорганизованно, то у нас ничего не получится. Что нужно играть намного спокойнее, вытягивать соперника на фланги, возвращать обратно, снова вытягивать на фланги и ждать подключения Фодена и Гвардиола», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Уступая со счётом 1:2 к перерыву первого матча с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, во втором тайме «Манчестер Сити» вышел вперёд благодаря голам Фила Фодена на 66-й минуте и Йошко Гвардиола на 71-й минуте. Игра завершилась вничью со счётом 3:3.