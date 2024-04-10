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Определились все участники женского футбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Определились все участники женского футбольного турнира на Олимпиаде в Париже
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Стали известны все участники женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года.

Олимпиада-2024. Полный состав участников женского футбольного турнира

Австралия;
Бразилия;
Канада;
Колумбия;
Франция;
Германия;
Япония;
Новая Зеландия;
Нигерия;
Испания;
США;
Замбия.

33-е по счёту летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года. Кроме Парижа, соревнования состоятся в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. Мужские сборные (16 команд) будут представлены игроками до 23 лет. В заявку сборной могут быть включены три игрока старше этого возраста. Для женских сборных (12 команд) никаких ограничений нет.

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