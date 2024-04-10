Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Симонян: Педро — жемчужина для российского футбола

Воспитанник «Зенита» Симонян: Педро — жемчужина для российского футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян высказался о переходе бразильского нападающего Педро в санкт-петербургский клуб. 18-летний бразилец перешёл в «Зенит» в январе 2024 года.

«Педро — жемчужина для российского футбола. Давно такого футболиста не было, а он ещё очень молодой. Я слышал, что его хотели чуть ли не «Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселона». Не знаю, почему он поехал в «Зенит», но точно может играть в лучших клубах мира. Особенно начинаешь обращать внимание, когда про футболиста говорит Аршавин. Он сказал, что приехал молодой и качественный игрок, значит, так и есть. То, как Педро обыгрывает соперников, — талант от бога», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Я попал в самый сильный «Зенит» в истории». Воспитанник клуба с необычной судьбой
Эксклюзив
«Я попал в самый сильный «Зенит» в истории». Воспитанник клуба с необычной судьбой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android