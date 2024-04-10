Воспитанник «Зенита» Симонян: Аршавин — умный человек, мало кто так же понимает футбол

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян высказал мнение о бывшем футболисте сборной России Андрее Аршавине.

«Андрей Аршавин уже большой человек в российском футболе. Помимо того, что он один из лучших игроков за всю историю России, ещё и достаточно умный человек: мало кто так же понимает футбол, как он. Например, смотришь футбольные передачи, и там при всём уважении рассуждают комментаторы или какие-то дилетанты, а когда Аршавин начинает говорить, то сразу понимаешь, что он видит футбол изнутри, замечает очень тонкие моменты», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сейчас 29-летний Артём Симонян выступает за «СКА-Хабаровск». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.