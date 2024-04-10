Казанский: Лещук — главная фамилия для всех болельщиков «Динамо» минимум на неделю

Известный российский спортивный комментатор Денис Казанский высказался об ошибках голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«У динамовцев беда, которая не приходит одна. Она приходит двумя мячами в ворота Лещука. Я думаю, что теперь, конечно, это главная фамилия на неделю как минимум для всех болельщиков бело-голубых, потому что на самом деле эта игра должна была закончиться совсем по-другому и не со счётом 1:0, а гораздо крупнее в пользу московского «Динамо».

И я думаю, что и Личка, который вдруг неожиданно показал себя человеком, который пытается играть в такой прагматичный футбол, что никогда не было ему свойственно ни в одной команде, что «Динамо», которое вполне должно было добивать «Спартак» ещё в первом тайме и во втором делать результат. Они дали возможность в эту игру «Спартаку» вернуться, и к чести красно-белых «Спартак» сделал всё для того, чтобы победить», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.