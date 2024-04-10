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Экс-игрок «Цюриха»: разговор Кержакова и Слуцкого перед Евро-2016 был при мне

Экс-игрок «Цюриха»: разговор Кержакова и Слуцкого перед Евро-2016 был при мне
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Бывший футболист «Цюриха» Артём Симонян рассказал, как экс-нападающий сборной России Александр Кержаков переживал пропуск чемпионата Европы 2016 года.

«Как раз при мне был разговор Кержакова со Слуцким по телефону. Конечно, Александр расстроился, что не поедет на Евро-2016. Когда уезжаешь из родного города, был контракт с «Зенитом», мог спокойно сидеть дорабатывать его, а ты от чего-то отказываешься и едешь в другой чемпионат за небольшие деньги, чуть ли не бесплатно после того, что было в «Зените». Работаешь ради участия на последнем Евро в своей карьере. Сейчас вспоминаю: как же это было давно! Александр уже успел потренировать несколько команд», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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